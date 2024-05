Hohe Nachfrage nach neuen Bundesschätze der Republik Österreich

Im Durchschnitt sind die Bundesschatz-User rund 49 Jahre alt, auch ältere Personen sind dabei gut vertreten: „Fast 15 Prozent aller Konten sind von Personen über 65 Jahren angelegt worden“, sagt Stix.

Mehr als ein Viertel des bisher eingesammelten Volumens entfällt demnach auf Grüne Bundesschätze. Diese werden in den Laufzeiten 6 Monate (3,25 Prozent per annum) und 4 Jahre (2,75 Prozent per annum) angeboten und eignen sich laut Stix für alle, die ihr Geld besonders nachhaltig veranlagen möchten. Denn die eingezahlten Beträge seien zweckgewidmet und würden ausschließlich der Finanzierung von grünen Ausgaben und Investitionen des Staates dienen.