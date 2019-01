ÖVP-Abgeordneter Becker zieht sich aus EU-Parlament zurück

Das EU-Parlament will er verlassen, der europäischen Politik aber daheim weiter treu bleiben: „Denn für mich ist Europapolitik gleich Innenpolitik“, meint der EU-ÖVP-Abgeordnete Heinz Becker. Nach neun Jahren im EU-Parlament will der 68-jährige gebürtige Niederösterreicher nicht mehr bei den EU-Wahlen in Mai kandidieren, wie er dem KURIER sagt. "Spannend ist es jeden einzelnen Tag", schildert er, künftig aber wolle er mehr "mit Familie und Freunden zusammen sein".

Wichtig ist dem lang gedienten konservativen Abgeordneten am Ende seiner parlamentarischen Laufbahn: "Ich will vor dem Nationalismus warnen. Der wachsende Nationalismus ist eine Gefahr für Europa."

Als bisheriger Sicherheitssprecher der Volkspartei im EU-Parlament will Becker auf in diesem Themenbereich weiter aktiv blieben. Einen Höhepunkt seiner Arbeit im EU-Parlament sieht der Abgeordnete in der Durchsetzung der Anti-Semitismus-Resolution, die er federführend durchsetzte.

Engagiert hat er sich auch für ein Ende der halbjährlichen Zeitumstellung in der EU. Dank des massiven Drucks aus dem europäischen Parlament sowie nach der bisher größten Befragung von EU-Bürgern kam im Vorjahr der zentrale Abstoß an die EU-Staaten. Die Umstellung wird abgeschafft. Offen ist allerdings noch ab wann.