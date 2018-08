Debatte um Zeitumstellung: Wo die Uhren anders ticken

Australien ist eine eigene Geschichte: Der Norden des Landes verzichtet anders als der Süden auf Zeitumstellung. Doch Australien ist nicht das einzige Land ohne einheitliche Regelung: In Kanada ist sie etwa Bezirkssache. Großteils hält das Land in Nordamerika aber am längsten von allen Nationen an der Zeitumstellung fest, nämlich seit 106 Jahren.

In den USA kann sich jeder Bundesstaat aussuchen, wie er es hält. Arizona ist aber der einzige, der nur Sommerzeit hat.