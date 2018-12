Österreichs EU-Vorsitz: 180 Tage auf der großen Bühne

Es begann im Juli 2018 mit großen Versprechen: Man werde ein „ Brückenbauer“ sein zwischen den Blöcken in Europa, hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Auftakt des österreichischen Ratsvorsitzes angekündigt. Und Innenminister Herbert Kickl, in dessen Händen während der vergangenen Monate die für Europa so schwierige Migrationsfrage lag, verkündete gar eine „kopernikanische Wende“.

Der Bogen aber führte stattdessen hin zu einem „galaktischen Fehler“, wie ein Journalist des Brüsseler Online-Portals Politico trocken gegenüber dem KURIER kommentiert. Gemeint ist Österreichs Rolle rückwärts beim UN-Migrationspakt. Und obwohl der Ausstieg der Regierung in Wien aus dem rechtlich unverbindlichen Pakt mit dem Vorsitz Österreichs keinen direkten Zusammenhang hat, hinterließ diese Wende doch tiefe Spuren.

Ausgerechnet als EU-Vorsitzland hätte Wien diesen Schritt nicht setzen dürfen, lautete in Brüssel der von allen Seiten geäußerte Vorwurf. Dahin war der Ruf Österreichs, ein „ Brückenbauer“ und „ehrlicher Makler“ zu sein. Und der Eindruck verfestigte sich, dass Österreich viele Themen des Ratsvorsitzes für die Profilierung in der heimischen Innenpolitik nutzte.