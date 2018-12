180 Tage EU-Vorsitz: Zeugnis der internationalen Brüssel-Kenner

Erinnern Sie sich an ein konkretes Ereignis der Präsidentschaft besonders?

Ulrich Ladurner (D): Beim Gipfel in Salzburg war ich dabei.

Anniina Luotonen (FIN): Der Gipfel in Salzburg ist mir in besonders schöner Erinnerung geblieben. Der Blick auf die Festung Hohensalzburg war wunderbar. Und es war eine clevere Idee, die Räte und Sitzungen über das ganze Land zu verteilen. Gute Tourismuswerbung.

Zoltan Gyevai (HUN): An die sehr gut organisierte Pressereise für Brüssel-Journalisten Anfang Juli. Und an die inhaltsreichen und offenen Hintergrund-Briefings, die von der Ständigen Vertretung Österreichs hier in Brüssel organisiert wurden.

Enrique Serbeto ( ESP): Ich kann mich an keinen speziellen Moment erinnern. Es gab nichts Außergewöhnliches, aber das ist bei Präsidentschaften neuerdings immer so.