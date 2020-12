Österreichs erster Corona-Spürhund: Die goldene Nase von "Fantasy Forever"

Dass Spürhunde eine große Hilfe im Kampf gegen die Pandemie sein können, belegt auch eine Studie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Ein Team aus Tierärzten trainierte acht Hunde der deutschen Bundeswehr. Nach nur einer Woche Ausbildung konnten die Tiere mit einer Sicherheit von 94 Prozent das Coronavirus erschnüffeln. Der große Vorteil: Das Ergebnis dieser Tests liegt sofort vor. „Bis zu 250 Proben in 10 Minuten sind überhaupt kein Problem“, sagte Otto Koppitsch vom Militärhundezentrum Kaisersteinbruch bei der Pressekonferenz. Am Flughafen Helsinki werden derartige Spürhunde bereits seit Ende September eingesetzt. In Kontakt mit den Reisenden kommen sie dabei nicht. Denn bei den Kontrollen werden Hautabstriche genommen und den Hunden in einem abgetrennten Raum zum Schnüffeln gegeben. Ein ähnliches Projekt gibt es am Flughafen von Dubai, auch in Südtirol wird demnächst vor Schulen, Bahnhöfen und Gesundheitseinrichtungen auf diese Art getestet.