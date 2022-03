Österreichs Bischöfe tagten im Zeichen des Krieges

Von Montag bis Donnerstag hat die Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz in Mattrei am Brenner stattgefunden. Erzbischof Franz Lackner präsentiert als Vorsitzender der Bischofskonferenz die Ergebnisse der Vollversammlung. Hauptthemen sind der Krieg in der Ukraine, die Pfarrgemeinderatswahlen am Sonntag und der "Synodale Prozess".

Wir berichten live.