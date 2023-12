Österreicher sehen Flüchtlingsströme als nicht bewältigbar

Zusammenleben

Ähnlich wie bereits in den vorangegangenen Befragungen wird das Zusammenleben von Österreichern mit Flüchtlingen, Zuwandern und Muslimen vorwiegend negativ beurteilt. Dabei haben sich die Werte gegenüber März 2023 weiter verschlechtert: Eine Mehrheit von 65 Prozent nimmt ein schlechtes Zusammenleben mit Zuwandern wahr – einer der Höchstwerte seit 2016. Mehrheitlich negativ eingeschätzt wird das Zusammenleben in Schulen, Wohnvierteln und im öffentlichen Raum. Dahingegen wird das Zusammenleben mit Migranten auf der Arbeit sowie in Einkaufsvierteln eher positiv wahrgenommen.

Die drei größten Integrationsherausforderungen des Zusammenlebens sehen die Befragten in den folgenden Bereichen: kulturelle beziehungsweise sprachliche Unterschiede (57 %), die Einstellung gegenüber Frauen (53 %) sowie Gewaltbereitschaft und Kriminalität (51 %). Die Integrationsbereitschaft von Zuwandern und Flüchtlingen, die bei der letzten Umfragewelle noch den dritten Platz in der Kategorie Herausforderungen im alltäglichen Zusammenleben belegt hat, steht nun an vierter Stelle. Gegenüber der letzten Umfragewelle ist eine Eintrübung der Bewertung in den meisten Bereichen zu beobachten. Am stärksten zeichnet sich diese im Themenfeld „politischer Islam/Radikalisierung“ ab.