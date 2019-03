Österreicher für zweites Brexit-Referendum

Alarmierend ist freilich auch, dass 24 Prozent keinen einzigen Spitzenkandidaten kennen. Ein Wert, der bei den Unter-30-Jährigen sogar auf 40 Prozent ansteigt.

Am mangelnden Interesse an der Europawahl dürfte das nicht liegen: Immerhin zwei Drittel geben an, der Urnengang Ende Mai wäre ihnen sehr oder eher wichtig.