Gute Nachrichten für Gewessler: Österreichs Treibhausgase sinken erneut

Österreichs Höchststand bei den Treibhausgasemissionen lag 2005 bei 92,6 Millionen Tonnen . Für dieses Jahr geht das Umweltbundesamt von Emissionen in Höhe von nur mehr 65,6 Millionen Tonnen aus. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Reduktion um 2,5 Millionen Tonnen oder 3,8 Prozent, und ein Minus von 39 Prozent im Vergleich zu 2005.

Der Berechnung liegen die monatlichen Energie-Verbrauchs- und Produktionszahlen (verkaufte Mengen an Öl und Gas) sowie Vieh- und Düngemittelstatistik zugrunde. Im Industriebereich (im Emissionshandel der EU) beträgt der Rückgang voraussichtlich 1,1 Millionen Tonnen, ein Minus von 4,6 Prozent, auf insgesamt 23,3 Millionen Tonnen: In der Energieerzeugung ist voraussichtlich mit einem Rückgang von 0,8 Millionen Tonnen zu rechnen, in der Industrie um 0,3 Millionen Tonnen, hauptsächlich bedingt durch den verringerten Einsatz von Erdgas, weiterhin hohe Energiepreise sowie die schwächelnde Wirtschaft. Bei den nicht-industriellen Emissionen sollen für den Rückgang vor allem die Sektoren Gebäude (rund 6 Prozent) und Verkehr (rund 4 Prozent) verantwortlich sein.