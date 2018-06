Österreich-Tour: SPÖ legt Fokus auf den ländlichen Raum

SPÖ-Chef Christian Kern hat am Dienstag in Kalsdorf südlich von Graz seine österreichweite „Stadt.Land.Zukunft-Tour“ gestartet: In den kommenden eineinhalb Jahren wollen er und Bundesgeschäftsführer Max Lercher alle 94 Bezirke Österreichs besuchen und damit vor allem in kleinen und mittleren Gemeinden wieder „Knotenpunkte für eine gemeinsame Kampagnisierung“ schaffen.

Nicht im großen Bus wie noch im Vorjahr als Kanzler, sondern in einem Neunsitzer fuhr Kern in Kalsdorf vor und wurde von Bürgermeisterin Ursula Rauch in überschaubarem Rahmen vor einem Gasthaus empfangen. Der Oppositionsführer begründete die Tour vor Medien: „Wir haben eine veränderte politische Rolle und daher mehr Möglichkeiten vielleicht Vernachlässigtes nachzuholen.“ Man wolle wieder mehr zu den Bürgermeistern und zur Bevölkerung: „Wir sind in den Städten stark gewesen, aber nicht am Land.“ Man brauche wieder mehr die kleinen und mittelgroßen Gemeinden und wolle als Opposition „Öffentlichkeit schaffen“.