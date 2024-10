Die Associated Press (AP), die Nachrichten- und Presseagentur mit Hauptsitz in New York, hat die Alpenrepublik nun in einer neuen Serie beleuchtet, die sich mit "Threats to Democracy in Europe", also Bedrohungen für die Demokratie in Europa beschäftigt. Besagte Serie wird vom prestigeträchtigen Pulitzer Center for Crisis Reporting unterstützt.

Und Österreich wurde darin am Dienstag zum Thema. Genauer gesagt Österreichs rechte Politik bzw. deren vermeintliche Beziehungen zu Russland.