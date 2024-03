Österreich-Plan: Nach der Kanzler-Rede kommt die Tour

Die Nationalratswahl wird freilich erst Ende September passieren, soweit kann man sich mittlerweile festlegen. Insofern stellt sich die Frage: Wie will die Volkspartei bis dahin die Dynamik aufrechterhalten? Wie will sie die Themen ihres Plans bis in den September „ziehen“?

Ministerreigen

Die erste Station hat Karl Nehammer bereits absolviert. Am letzten Februartag gastierte er in Tirol, Station Nummer zwei wird in wenigen Tagen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig in Vöcklabruck erledigen.

Danach kommt Staatssekretärin Claudia Plakolm nach Leibnitz, Unterrichtsminister Martin Kocher ist am 20. März in Villach dran, und so weiter und so fort.

Es versteht sich von selbst, dass die Kampagne optisch unterstützt wird: In allen Bundesländern und auf sämtlichen Social Media-Kanälen werden Sujets mit dem Österreich-Plan affichiert bzw. zu sehen sein.