Österreicher: Frauen besonders von Ungleichheit betroffen

In Österreich werden Frauen als jene soziale Gruppe wahrgenommen, die in der Gesellschaft am stärksten von Ungleichheit und unfairer Behandlung betroffen ist, zeigt eine Online-Befragung des Markforschungskonzerns Ipsos in 34 Ländern.

In Österreich sehen 43 Prozent der 798 Befragten Frauen als am stärksten benachteiligte Gruppe an, im Schnitt aller Länder ist es ein Viertel. Weniger sind es auch in Deutschland (33 Prozent) und der Schweiz (28), mehr nur in der Türkei (51).

"Der österreichischen Bevölkerung ist die Ungleichbehandlung von Frauen sehr bewusst - sie ist im Alltag präsent, selbst ein Drittel der Männer sehen das so", wird Ipsos Österreich-Country Managerin Karoline Hilger-Bartosch in der Aussendung zitiert. Unter weiblichen Befragten sehen sogar 51 Prozent Frauen als die am stärksten von Ungleichheit betroffene Gruppe.

Erst mit deutlichem Abstand folgen in der Einschätzung der österreichischen Befragten Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen (38) bzw. ältere Menschen (35). Im Schnitt aller untersuchten Länder (26.259 Befragte über 18 Jahre) werden indes Menschen mit Behinderung am häufigsten als besonders von Ungleichheit betroffen wahrgenommen (33 Prozent).