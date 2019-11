Österreich atmet durch: Vorarlberg wird kein Schweizer Kanton

Das Land hinter dem Arlberg muss vorerst österreichisch bleiben. Nach einer Anfrage des Schweizer Parlamentariers Martin Seiler (SP), Vorarlberg in die Schweiz als 27. Kanton aufzunehmen oder mit St. Gallen zu fusionieren, hat die Regierung in St. Gallen nun mit einer Absage geantwortet. Wie das St. Galler Tagblatt berichtete, hieß es in der Begründung, dass dies einer Sezession gleichkommen würde.

Eine Sezession wäre laut der Regierung in St. Gallen nur dann zu rechtfertigen, "wenn im betroffenen Gebiet Menschenrechte systematisch und schwer verletzt würden". Dies sei in Vorarlberg "in keiner Weise der Fall", die "schützenswerten Interessen eines Staates auf Einheit und territoriale Integrität" sei außerdem höher zu gewichten, wurde in dem Bericht aus der Anfragebeantwortung zitiert.