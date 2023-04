ÖH-Wahl: Teilzeitstudium, Streaming und kein Wort über Gendern

Für Lacher sorgte Leskosek mit seiner Frage, wieso die Bundesvertretung sich dann nicht dagegen eingesetzt habe, als Studierenden ohne Corona-Impfung zwischenzeitlich keinen Zugang zu den Hochschulen bekommen sollten. Für amüsierte Reaktionen sorgte auch AG-Spitzenkandidat Durmaz beim traditionellen Versuch, seine Fraktion von der ÖVP abzugrenzen.

Wahlbeteiligung 2021

Erwartbar unterschiedlich waren die Erklärungen dafür, dass die Wahlbeteiligung 2021 mit 15,7 Prozent "noch grottiger als sonst" (Wolf) ausgefallen war. Während AG, JUNOS und RFS als Grund ausmachten, dass die ÖH sich zu sehr auf nicht-studentische Themen konzentriert habe, vermutete man beim letzten Wahlsieger VSStÖ Corona und Probleme bei der Sichtbarkeit der ÖH-Arbeit als Grund. Für FLÖ-Vertreter Pinter war auch der "Parteien-Hickhack" in der ÖH mit ein Grund.

Traditionell schwer taten sich die Spitzen der beiden kommunistischen Listen - die 21-jährige Philosophie-Studentin Lola Fürst (KSV-LiLi) und der 21-jährige Chemiestudent Lukas Pflanzer (KSV-KJÖ) - dabei, den inhaltlichen Unterschied zwischen ihren Organisationen herauszuarbeiten.

Der KSV-LiLi betonte, man wolle über die ÖH Druck aufbauen, um langfristig einen systemischen Wandel durchzusetzen. Der KSV-KJÖ setzt indes auf den Aufbau einer "Bewegung", um etwa gemeinsam mit Mietervereinigung oder Gewerkschaften ihre Anliegen besser durchsetzen zu können.

Von den linken Fraktionen freundlich aufgenommen wurde unterdessen die neue Liste "Who the F*uck is Herbert". Herbert steht dabei laut Spitzenkandidat Julian Gredinger (30, Student der Evolutionären Anthropologie) als Akronym für "Herberts Einsatzkommando zur Revolution des Bildungswesens durch Etablierung von Remote- und Teilzeitangeboten"). Darüber hinaus plädiert die kleine Liste für eine ÖH-App als zentrale Anlaufstelle für Studierende.