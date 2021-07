Schwarze Studenten verteidigen Platz eins

Der AG gelang es dennoch, einen glanzlosen Sieg bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft einzufahren. Sie wird ihren Mandatsstand von 23 Mandaten in der Bundesvertretung (BV), dem österreichweiten Studentenparlament, voraussichtlich halten können. Verluste erlitten die Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS), der Verband Sozialistischer StudentInnen ( VSStÖ) stagniert, die Fachschaftslisten (FLÖ) dürften leicht dazugewinnen. Unsicherheitsfaktor ist der Umstand, dass an der Technischen Universität ( TU) Graz erst im Laufe des Freitags ein Ergebnis vorliegen wird. Die bisherige linke ÖH-Führung aus GRAS, VSStÖ, FLÖ und Fraktion Engagierter Studierender (FEST) dürfte in der BV erneut über eine Mehrheit verfügen. Die Wahlbeteiligung stagnierte bei 28 Prozent – trotz der Appelle von Bundespräsident Heinz Fischer und Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle.