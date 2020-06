Katerstimmung im ÖH-Cafe

Frauen, Mädchen, Lesben vereinigt euch“, ist an die Wand des Café Rosa in der Währinger Straße gepinselt. Dieser Appell droht freilich schon bald ungelesen zu verhallen: Das erst im Vorjahr von einem Verein, der der ÖH der Uni Wien unterstellt ist, gegründete „diskriminierungsfreie“ Studentenbeisl steckt in gröberen finanziellen Schwierigkeiten.

Der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) wittert die Veruntreuung von ÖH-Geldern und hat Anzeige erstattet. Auch das Wissenschaftsministerium nimmt das trudelnde Beisl unter die Lupe: Mit der Gründung eines Betreibervereins, so der Verdacht, könnte die an sich nötige Genehmigung durch das Ministerium umgangen worden sein.

Das Café wurde im Mai 2011 als „feministisches, antirassistisches, antiklerikales, antiheteronormatives und antikapitalistisches“ Projekt eröffnet. Mit fairen Preisen (ein Krügerl Bier um 2,20 €, der naturtrübe Birnensaft um 2 €) – und ohne Konsumzwang. Mehr als 443.000 Euro an ÖH-Geldern flossen in das Beisl, davon allein 165.000 Euro für die Ablöse und 80.000 Euro für den Umbau.