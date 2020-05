ÖH: Linke Koalition an der Universität Wien aufgekündigt

Einen ordentlichen Krach gab es am Mittwochabend in der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH). Die Koalition aus Verband sozialistischer Student_innen ( VSStÖ), Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS) und Kommunistischem StudentInnenverband-Linke Liste (KSV-LiLi) an der Universität Wien, der größten Hochschule des Landes, wurde vom VSStÖ aufgekündigt.

Warum, darüber gehen die Erzählungen auseinander.

Der VSStÖ veröffentlichte am frühen Abend auf Facebook ein Statement mit dem Inhalt, dass man die Koalition "schweren Herzens" beenden müsse. Der VSStÖ, so die Erläuterung, habe den Sozialtopf der ÖH Uni Wien um 500.000 Euro aus den Rücklagen erhöhen wollen. Mit dem Geld sollten Studierende, die wegen der Corona-Krise unter finanziellem Druck stehen, unterstützt werden.