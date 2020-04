Coronavirus: ÖH fordert Rückerstattung der Studiengebühren

Österreich ist seit bald einem Monat auf einen Notbetrieb heruntergefahren. Das öffentliche Leben steht gleichsam still. Schulen und Universitätens sind geschlossen.

Ob und in welcher Form an den Hochschulen im laufenden Sommersemester gelehrt wird, wie die Studierenden zu ihren notwendigen Abschlüssen kommen, das ist für viele ungewiss.

Die Österreichische HochschülerInnenschaft appelliert nun in einem offenen Brief an den zuständigen Bildungsminister Heinz Faßmann.

“Erlassen Sie nicht nur Verordnungen, sondern erlassen bzw. erstatten sie auch allen Studierenden die Studiengebühren für dieses Semester! Zeigen Sie, dass dieser Regierung nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Zukunft der Studierenden am Herzen liegt“, fordert das Vorsitzteam.