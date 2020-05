ÖGB will von Streik noch nichts wissen

Josef Kraus ist nie um klare Worte verlegen. Der Gymnasiallehrer aus Bayern und Vorsitzende des deutschen Lehrerverbands sieht unser Bildungssystem durch die ständigen Reformdebatten in Gefahr. Heute spricht er bei einer Veranstaltung des Bundes-Schulgemeinschaftsausschuss zum Thema „Was macht chule gut?“ Ein KURIER-Gespräch über Qualität im Bildungssystem.



KURIER: Wie bewerten Sie das Schulsystem in Österreich und Deutschland? Was macht die Schule gut?

Josef Kraus: Sie leistet mehr als es die Politik mit ihrer ausgeprägten Reformitis zulässt. Diese dauernden Reformen sind in beiden Ländern eines der Hauptprobleme. Die Schulen haben fast keine Chance mehr, sich zu konsolidieren. Zum Glück haben sie eine solide Substanz, so dass es immer noch einigermaßen rund läuft. Das gilt sowohl für das Leistungsergebnis als auch für die Persönlichkeitsbildung, die in der Schule stattfindet. Das sage ich, obwohl viele unsere PISA-Ergebnisse schlecht reden. Angesichts der Umstände, die bei uns erheblich schwieriger sind als beim PISA-Sieger Finnland, stehen wir gut da.

Sie sprechen die heterogenere Schülerschaft bei uns an?

Wir haben in manchen Regionen einen Migrantenanteil von 30, 40 bis 60 Prozent. In Finnland liegt er bei zwei Prozent. Das skandinavische Land hat auch sonst paradiesische Schulzustände: 18 Schüler pro Klasse; Förderlehrer, die sich um die drei schwächsten Schüler kümmern; Gesundheitstrainer, Psychologen etc. Das hätte ich bei uns auch gerne.

Trotzdem sage ich ohne Häme: Im Vergleich zu Finnland haben wir in den deutschsprachigen Ländern ein entscheidendes Plus: Die Jugendarbeitslosenquote liegt zwischen 3 und 8 Prozent. In Finnland liegt sie bei 20 Prozent. Da frage ich mich schon: Was ist das für ein Schulsystem, das die jungen Menschen nicht auf das Arbeitsleben vorbereitet?