ÖGB will Grenze für öffentliche Vergaben vorübergehend lockern

Dem Vorhalt, dass damit Transparenz verloren geht und die öffentliche Hand zu viel für diverse (Bau-) Aufträge ausgeben könnte, hält Muchitsch zwei Argumente entgegen: „Zum einen werden es sich die Bürgermeister auch in Zukunft nicht leisten wollen, Geld beim Fenster rauszuschmeißen – dann werden sie nicht mehr gewählt.“ Zudem schlage der ÖGB ja vor, die Maßnahme nur befristet einzuführen – „solange eben die Corona-Krise akut ist.“ Neben sogenannten Arbeitsstiftungen, in denen Arbeitslose um- oder höherqualifiziert werden sollen, setzt sich der ÖGB auch für „Strukturwandelstiftungen“ ein.

Für das AMS schlägt man ein höheres Budget vor („Wir brauchen 500 Dienstposten mehr“).

Und dann gibt es noch die Forderung nach einem neuen Kurzarbeitsmodell. Muchitsch: „Wir verhandeln gerade ein Modell, das auf 12 bis 24 Monate ausgerichtet ist. Innerhalb dieses Zeitfensters kann ein Betrieb selbst entscheiden, wann er welchen Mitarbeiter braucht.“

Laut ÖGB soll das neue Kurzarbeitsmodell insofern adaptiert werden, als es eine Mindestarbeitszeit von jedenfalls 40 Prozent vorsieht. Laut Muchitsch würde das Missbrauch erschweren.

Apropos Missbrauch: Der Gewerkschaftsbund setzt sich auch dafür ein, dass so genannte Zwischenparker Strafzahlungen leisten müssen.

Damit sind Unternehmen gemeint, die ihre Mitarbeiter immer wieder nur für kurze Zeit kündigen, um so Kosten zu sparen. Laut Muchitsch und der ÖGB-Spitze sollten Unternehmen die von ihnen verursachten Kosten in der Arbeitslosenversicherung selbst tragen. Wie? Indem sie einen höheren Beitrag in die Versicherung einzahlen.