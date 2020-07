15.000 Anträge auf Sonderurlaub für Eltern: Gewerkschaft will Ausweitung

Befristung aufheben

Ursprünglich war das Modell bis Mai befristet, jetzt hat der Nationalrat es bis 30. September wieder aktiviert. Für die Gewerkschaft ist das zu wenig: Sie forrdert eine Ausweitung bis Jahresende. „Derzeit ist völlig ungewiss, wie die Situation an den Schulen und Kindergärten ab Herbst aussehen wird. Eltern brauchen aber bezüglich der Betreuungssituation ihrer Kinder Sicherheit“, sagt etwa AK-Präsidentin Renate Anderl.

Der ÖGB sieht das Modell ohnehin als problematisch an: Die Verlängerung bringe nämlich gerade in den Sommermonaten kaum Entlastung für Eltern, da die Sonderbetreuungszeit nur in Anspruch genommen werden kann, wenn Schulen und Kindergärten coronabedingt geschlossen werden – nicht wenn sie grundsätzlich geschlossen haben, heißt es dort. Unverständlich sei auch, wieso es immer noch keinen Rechtsanspruch gibt, der Bund weiterhin nur ein Drittel der Finanzierung übernimmt, so ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende Korinna Schumann. „Eltern brauchen jetzt Planungssicherheit statt kurzfristigen Lösungen, dazu einen Rechtsanspruch und volle Kostenübernahme vom Bund“, so die Vizepräsidentin.