Quarantäne wegen Corona: Was Arbeitnehmern zusteht

Eine Entgeltfortzahlung hat übrigens auch im Quarantänefall zu erfolgen. Laut Epidemiegesetz kann die Gesundheitsbehörde bzw. die Bezirkshauptmannschaft oder das Magistrat Quarantäne für Personen, Betriebe oder ganze Gebiete verordnen.

Obwohl die Arbeiterkammer prinzipiell immer empfiehlt, sich vorab mit dem Arbeitgeber über ein Fernbleiben zu einigen, gibt es Gründe, einseitig und eigenmächtig nicht arbeiten zu gehen. Etwa dann, wenn in der Arbeit "eine objektiv nachvollziehbare Gefahr" besteht, sich anzustecken. Ausgenommen sind davon Berufe, in denen das Personal regelmäßig mit Krankheiten in Kontakt kommt. Etwa in Spitälern oder Apotheken.

Ähnlich verhält es sich, wenn man in einer deklarierten Sperrzone lebt und diese nicht verlassen darf bzw. der Arbeitsort in einer solchen Zone liegt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die unverzügliche Information des Arbeitgebers.