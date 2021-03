Ein Öffnungsgipfel, um "nicht gegen die Wand zu fahren"

Die Zahlen müssen runter - und das bedeutet zumindest regional verschärfte Maßnahmen, um die Kontaktpersonennetze zu durchbrechen. Dagegen wiederum sträuben sich aber die Landeshauptleute. Mit ihnen will die Bundesregierung diese Woche noch Einzelgespräche führen, um "maßgeschneiderte Lösungen für die betroffenen Regionen zu finden". Vorarlberg hat ja am Montag teilweise geöffnet, in Tirol soll der Status quo beibehalten werden, in Salzburg und den östlichen Bundesländern hingegen drohen wieder Gegenmaßnahmen zur Infektionsausbreitung.

Auch hat der Gesundheitsminister den Ländern einen Erlass mit einer Aktualisierung des Covid-19-Impfplans vorgelegt. Dieser soll dafür sorgen, dass der Vorrang für ältere Menschen und Risikopatienten umgesetzt wird. Auch der Vorrang für Menschen über 65 Jahre und Risikopatienten wird insofern festgeschrieben, als andere in diesem Abschnitt vorgesehene Gruppen wie Kontaktpersonen von Schwangeren oder Personal in Schulen, Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen erst parallel geimpft werden, wenn "allen Personen über 65 Jahren zeitnah eine Impfung angeboten wird".