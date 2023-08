Ein besseres Bild als im Vorjahr gibt die Budgetentwicklung im ersten Halbjahr 2023 ab. Die Auszahlungen sind um 7,4 Prozent (plus 3,6 Mrd. Euro) gestiegen, die Einzahlungen mit 9,5 Prozent (plus 4 Mrd. Euro) aber deutlich stärker. Der Nettofinanzierungssaldo beläuft sich mit Ende Juni auf minus 6,4 Mrd. Euro.

Der Saldo ist zwar immer noch ein Minus, liegt aber um 400 Mio. Euro besser als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Auszahlungen

Insgesamt schlugen sich die bereinigten Auszahlungen mit Ende Juni mit 52,3 Mrd. Euro zu Buche. Zu dem Anstieg geführt haben die höheren Refinanzierungskosten angesichts des geänderten Zinsumfelds (plus 1,4 Mrd.), höhere Auszahlungen für Pensionen aufgrund der Pensionsanpassung (inkl. Direktzahlungen) und zur Abdeckung des Liquiditätsbedarfs der PV-Träger (plus 1,5 Mrd.). Gestiegen ist aber auch der Zweckzuschuss an die Länder für Wohn-und Heizkostenzuschüsse (plus 0,7 Mrd.).

Der Grund, dass die Auszahlungen in Summe nicht noch viel höher sind, ist, dass die Kosten für für die unmittelbare Bewältigung der durch die Corona-Pandemie verursachten Krise um mehr als 80 Prozent zurückgegangen sind - von rund 5,4 Mrd. (2022) auf 0,9 Mrd Euro.

