Grüne wollen U-Ausschuss zu BND-Spionage

Sie schicken ein eMail mit sensiblen Daten. Passieren die Daten den Internet-Knotenpunkt in Frankfurt, dem größten Netzknoten in Europa, dann liest der US-Geheimdienst unter Garantie mit.

Darum geht es bei der „Operation Transit“, die seit 2005 läuft. Die Daten-Transitleitung zwischen Wien und Luxemburg wurde dabei von der deutschen Telekom im Auftrag des deutschen Nachrichtendienstes BND angezapft und gespiegelt, um die Daten unbemerkt an die US-Kollegen von der NSA in Bad Aibling weiterzuschicken. Dort werden diese nach allen Regeln der Kunst gespeichert und ausgewertet.

Der Grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz will das beweisen können. Er hat Unterlagen aus dem deutschen Bundeskanzleramt, wo es um die Kooperation des BND mit den US-Kollegen von der NSA geht. Für Pilz sind die Protokolle und eMails aus dem Amt der „erste Beweis“ in Sache deutscher Spionage.

Diese belegen den „nachrichtendienstlichen Angriff auf Millionen von Daten, nicht nur österreichischer Staatsbürger, sondern auch eines des wichtigsten österreichischen Telekomunternehmen, der Telekom Austria AG“. Mit Sicherheit handle es sich dabei um eine „illegale“ und „kriminelle Aktion der Deutschen Telekom in Verbund mit BND und NSA“, sagt Pilz. Aber was wurde ausspioniert? Der Anteil politischer Spionage sei „beträchtlich“, will Pilz anhand der dabei verwendeten „Selektoren“ (Suchbegriffe) herausgefunden haben. Der „überwiegende Teil“ sei aber Wirtschaftsspionage. Die Bedeutung der Datensammlung zum Schutz vor Terrorismus geht laut Pilz hingegen „gegen null“.

