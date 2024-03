NR-Wahl: Wiener SPÖ wird von Bures angeführt

Die Wiener SPÖ wird von der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures in die Nationalratswahl geführt. Das gab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz bekannt. Neu in den Nationalrat kommen aller Wahrscheinlichkeit nach die Chefin der Privatangestellten-Gewerkschaft Barbara Teiber und Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Vor fünf Jahren war noch die damalige Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner an der Spitze der Landesliste gestanden.

Der Bürgermeister betonte, dass man sehr auf Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern Wert gelegt habe, unter anderem mit einem Reißverschlusssystem auf der Landesliste. In den Regionalwahlkreisen sind überhaupt 54 Prozent der Kandidaten weiblich. Auch habe man gezielt Migrationsgruppen berücksichtigt, betonte Ludwig. Diese finden sich freilich eher auf den hinteren Rängen der Liste.