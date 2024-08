Rechnet man die aktuellen Umfragen grob in Sitze im Nationalrat um, hätte die FPÖ mit 27 Prozent 52 Sitze, die ÖVP mit 23,3 Prozent 45 Sitze, die SPÖ mit 22,1 Prozent 42 Sitze, die Neos mit 9,8 Prozent 18 Sitze, die Grünen mit 8,5 Prozent 16 Sitze und die Bier-Partei mit 5,2 Prozent 10 Sitze.

Die gute Nachricht ist, dass nach der Nationalratswahl, die am 29. September stattfindet, voraussichtlich fünf Koalitionsvarianten nach der Wahl möglich sein werden.

Und zweitens ist die tatsächliche Sitzverteilung im Nationalrat abhängig von der absoluten Stimmenanzahl und dem in Österreich angewendeten D’Hondt-Verfahren , das kleinere Parteien benachteiligen kann.

Was gleich auffällt: Die einst „große“ Koalition Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz würde sich nach dieser Rechnung gar nicht ausgehen, mit 87 Sitzen würden zumindest fünf für eine knappe Mehrheit im Nationalrat fehlen.

Und sollten nicht nur die KPÖ (in Umfragen bei nur 2,9 Prozent), sondern auch die Bier-Partei am Ende nicht den Sprung über die 4-Prozent-Sperrklausel schaffen, werden die Mandate für die verbliebenen Parteien entsprechend „billiger“.

Das sollte eigentlich auszuschließen sein, weil die SPÖ nicht mit den Freiheitlichen koalieren will. Bei der Juni-Umfrage präferierten 12 Prozent diese Koalitionsvariante.

Eine Dreierkoalition mit den Grünen statt den Neos gab es ebenfalls noch nie. Die ÖVP schloss aber aus, die Grüne Leonore Gewessler wieder zur Ministerin machen zu wollen, wegen ihres Alleingangs bei der EU-Renaturierung. Gewessler ist bei den Grünen aber ein Star, auf den nicht so leicht verzichtet werden wird.

Die alte „große“ Koalition gemeinsam mit den Pinken wäre etwas ganz Neues. Die Pinken könnten zumindest ein großes Ressort – etwas das Finanzministerium – herausverhandeln. Fraglich ist, ob Rot und Türkis nach all den gegenseitigen Kränkungen tatsächlich miteinander regieren könnten.

Variante 5: Vierer-Koalition

Jede Form der Vierer-Koalition ist unrealistisch, wenn alle Koalitionen zu dritt schon eine Mehrheit hätten. Und davon ist derzeit laut Umfragen auf jeden Fall auszugehen.

ÖVP dürfte weiterregieren

Was das Zahlenspiel auch zeigt: Die Volkspartei wird nach dieser Wahl mit hoher Wahrscheinlichkeit (und seit 1987 fast durchgängig) weiter regieren. Was vielleicht auch erklärt, warum in der OGM-Umfrage 17 Prozent angeben, eine „andere Koalition“ (aber nicht vorhandene) zu präferieren.