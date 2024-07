NR-Wahl: Hörl landet auf aussichtsloser Position und kritisiert Mattle

Der Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordnete und oberste österreichische Seilbahnenvertreter Franz Hörl wird es nach der Nationalratswahl wohl nicht mehr in das Hohe Haus schaffen.

Der Zillertaler Hotelier muss auf der ÖVP-Bundesliste, die am Freitag bekannt gegeben werden dürfte, nur mit Platz 21 vorliebnehmen, berichtete die Tiroler Tageszeitung in ihrer Online-Ausgabe. Hörl nahm dies zum Anlass, um deutliche Kritik an Tirols ÖVP-Chef Landeshauptmann Anton Mattle zu üben.