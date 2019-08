NR-Wahl: KPÖ schafft bundesweite Kandidatur

Bis Freitag, 17:00 Uhr ist noch Zeit. Dann endet die Deadline für die Einreichung der Landeswahlvorschläge für die Nationalratswahl im September. Den Parlamentsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos und Jetzt genügten die Unterschriften von drei Abgeordneten für die bundesweite Kandidatur. Alle anderen Parteien müssen österreichweit – nach gewissem Länder-Schlüssel - zumindest 2.600 Unterschriften von Wahlberechtigten sammeln.

Die Grünen haben es bereits geschafft, genügend Unterstützer in allen neun Bundesländern anzusprechen, und allem Anschein nach auch die KPÖ. Der Partei fehlten nur noch in Vorarlberg einige Unterschriften, in einigen Ländern, wie z.B. Wien und der Steiermark hat sie schon eingereicht. Thomas Hörl von der Alternativen Liste Innsbruck war auch 48 Stunden vor Einreichschluss überzeugt, dass die KPÖ mit ihrem Wahlbündnis heuer wieder bundesweit antreten wird.

Damit stehen möglicherweise acht Parteien am 29. September zur Wahl. "Der Wandel" muss an den letzten beiden Tagen in Salzburg und der Steiermark noch einige Unterstützungserklärungen sammeln, GILT hat erst in Tirol und Vorarlberg genug.