NR-Wahl: Das sagt die ausländische Presse zum Kurz-Triumph

„Wunderwuzzi“ steht vor „Dirndl-Koalition “„ ÖVP gewinnt Ösi-Wahl“ titelte die deutsche Bild am Sonntagabend, „Comeback-Triumph für Sebastian Kurz – Klatsche für Skandal-FPÖ“. Und schreibt: „Der ,Wunderwuzzi’ ist zurück! Im Mai verlor Sebastian Kurz (33) sein Amt als Bundeskanzler – jetzt das spektakuläre Comeback!“ Und zur künftigen Regierung: „Eine mögliche Variante: die sogenannte ,Dirndl-Koalition’ ... das wäre ein Bündnis aus ÖVP, Grünen und Neos. Der Name rührt daher, dass die traditionellen Farben der Ösi-Tracht (Türkis, Grün, Magenta) den Parteifarben von ÖVP, Grünen und Neos ähneln. Politisch wäre ein ,Dirndl’-Bündnis in etwa vergleichbar mit einer Jamaika-Koalition ( CDU/ CSU, Grüne, FDP) in Deutschland. Aber: Auch ÖVP und Grüne allein kommen wohl auf über 51 Prozent der Wahlstimmen.