Norbert Hofer: "Trete nicht an, wenn VdB kandidiert"

Nein, denn wenn er ähnliche Mails bekommt, wie wir sie bekommen, dann wird sich ihm ein eindeutiges Bild zeigen. Vor allem von den Unternehmern, die nötige Hilfe nicht bekommen. Ich bin froh, dass jetzt schnell geöffnet wird. Aber es geht uns immer noch zu langsam. Es gibt hohe Ausfälle der Einnahmen bei der Sozialversicherung, die die Finanzierung des Gesundheitssystems schwierig machen. Es gibt einige Maßnahmen, die wirkliche Hürden für Unternehmer sind. Etwa in der Sauna. Da dürfen bei der aktuellen Regelung ein bis zwei Personen hinein. Sie soll auch chemisch gereinigt werden. Ich möchte nicht in eine Sauna gehen, und dann die chemischen Dämpfe abbekommen. Die Stoffmaske soll bei 60 Grad gewaschen werden, in einer Sauna sind üblicherweise höhere Temperaturen. Hier gibt es schon einige Regelungen, die die Unternehmer nicht nachvollziehen können.