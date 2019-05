Norbert Hofer: „Kurz kann sich kein Vertrauen erwarten“

Sie wollen die Parteienfinanzen offen legen. Was bringt das, wenn die Spenden an gemeinnützige Vereine gegangen sind. Die scheinen in den Parteifinanzen nicht auf ...

Ich kann direkt kontrollieren, ob es von Vereinen Direktspenden an die Partei gab. Die zwei größten Spenden waren zwei Mal 10.000 Euro, aber die kamen nicht von Vereinen.

Zuletzt hatte man den Eindruck, dass es zwei Richtungen gibt: Sie, der den verbindlichen Weg gehen will. Herbert Kickl, der einen aggressiven Wahlkampf führen will. Kann das ein Problem werden?

Es soll sich niemand verstellen. Wenn man versucht, sich einen anderen Anstrich zu geben, funktioniert das nicht. Wir erinnern uns an Michael Spindelegger, der im Wahlkampf fast hyperaktiv wirkte. Das hat ihm niemand abgenommen. Jeder von uns beiden hat seinen eigenen Stil, und das funktioniert gut.

Kickl hat als letzte Verordnung den Stundenlohn von 1,50 Euro für Asylwerber hinterlassen. Macht man so etwas?

Ursprünglich war es so vereinbart, und Kurz hat die 1,50 Euro-Stundenlohn in seiner Stellungnahme verteidigt. Deswegen hat es Kickl umgesetzt. Ich habe viele Regierungen erlebt, wo es am Ende noch Beschlüsse gab.

Zuletzt wollte der Kanzler den 1,50 Euro-Stundenlohn nicht mehr ...

Weil Kurz in der eigenen Partei Probleme damit hatte. Aber Kurz hat den 1,50 €-Lohn selbst schon früher gefordert.