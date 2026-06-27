Der frühere FPÖ-Parteichef und Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer ist seinen Führerschein los . Laut Kronenzeitung ist der ehemalige FPÖ-Verkehrsminister mit 2,48 Promille in einem Auto unterwegs gewesen. Den gerichtlich verwertbaren Alkomat-Test verweigerte Hofer, laut eigenen Angaben saß er nicht am Steuer.

Faktum ist: Freitagmittag war ein Audi-Lenker aus der Steiermark kommend in Richtung Pinkafeld im Burgenland unterwegs. Der Lenker soll eine Verkehrsinsel touchiert haben, fast in einem Straßengraben gelandet und auch auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein.

Polizeiliche Fahndung endete an Hofers Wohnadresse

Ein entgegenkommender Fahrer hat einen Notruf abgesetzt, es begann eine polizeiliche Fahndung - die an der Wohnadresse des Ex-FPÖ-Ministers geendet hat.

Die Polizisten fanden Hofer neben dem gesuchten Fahrzeug und führten einen Alkohol-Vortest durch, der 2,48 Promille ergab. Die Aussage, dass er nicht am Steuer gesessen hat, ändert laut Krone nichts daran, dass er den Führerschein verlor.