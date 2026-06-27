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Inland

Bericht: FPÖ-Hofer mit 2,48 Promille beinahe in den Straßengraben

Früherer FPÖ-Chef verweigerte Bluttest und behauptet, er sei mit dem von der Polizei gesuchten Auto nicht gefahren. Er soll Verkehrsinsel touchiert haben, fast in Straßengraben gelandet und auch auf Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein.
27.06.2026, 15:50

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BURGENLAND-WAHL: FPÖ-WAHLKAMPFABSCHLUSS / HOFER

Der frühere FPÖ-Parteichef und Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer ist seinen Führerschein los. Laut Kronenzeitung ist der ehemalige FPÖ-Verkehrsminister mit 2,48 Promille in einem Auto unterwegs gewesen. Den gerichtlich verwertbaren Alkomat-Test verweigerte Hofer, laut eigenen Angaben saß er nicht am Steuer.

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Verkehrsinsel touchiert, auf Gegenfahrbahn unterwegs

Faktum ist: Freitagmittag war ein Audi-Lenker aus der Steiermark kommend in Richtung Pinkafeld im Burgenland unterwegs. Der Lenker soll eine Verkehrsinsel touchiert haben, fast in einem Straßengraben gelandet und auch auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein.

Die Angst der Roten vor Norbert Hofer

Polizeiliche Fahndung endete an Hofers Wohnadresse

Ein entgegenkommender Fahrer hat einen Notruf abgesetzt, es begann eine polizeiliche Fahndung - die an der Wohnadresse des Ex-FPÖ-Ministers geendet hat. 

Die Polizisten fanden Hofer neben dem gesuchten Fahrzeug und führten einen Alkohol-Vortest durch, der 2,48 Promille ergab. Die Aussage, dass er nicht am Steuer gesessen hat, ändert laut Krone nichts daran, dass er den Führerschein verlor. 

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FPÖ Norbert Hofer Audi Burgenland Steiermark
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