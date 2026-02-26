Die Angst der Roten vor Norbert Hofer

Obwohl Norbert Hofer der (Landes-)Politik schon halb den Rücken gekehrt hat und neben seiner Tätigkeit bei der Emerald Horizon AG nur noch einfacher Abgeordneter im Landtag ist, fürchtet die SPÖ den Blauen unvermindert. Kaum hatte die Staatsanwaltschaft Wien die Auslieferung von Hofer begehrt, um wegen seines „Koran-Sagers“ bei einer Wahlkampfveranstaltung 2020 doch noch gegen ihn ermitteln zu können, schnellte der Daumen von SPÖ-Klubchef Roland Fürst hoch.

Mit dem grünen Koalitionspartner sind die Roten für die Auslieferung – obwohl Rot und Grün im Nationalrat dagegen waren. Die Staatsanwaltschaft wollte schon vor sechs Jahren wegen Verhetzung und Herabwürdigung religiöser Lehren ermitteln, der Nationalrat lehnte aber einstimmig ab. Hofers Äußerung, wonach der „Koran gefährlicher“ sei als Corona, sei im Rahmen seiner politischen Tätigkeit gefallen.