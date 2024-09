Wie der Professor Anti-Establishment um Vorzugsstimmen buhlt

An einem brütend heißen Septembernachmittag steht Niki Kowall bei der Servitenkirche am Wiener Alsergrund und versucht etwas fast Unmögliches: Er will Kaffee loswerden.

Keinen kühlen Eiskaffee, auch keinen schicken „Latte“ mit „crushed-ice“, nein: Wir sprechen von solidem, heißem Kaffee, wie ihn der Automat in seinem Wahlkampfstand brüht. Bei nachgerade hochsommerlichen Temperaturen eine Herausforderung.

Warum tut er das? Die schnelle Antwort: Kowall will mit Passanten ins Gespräch kommen.

Vorzugsstimmenwahlkampf

Der als Parteirebell bekannte FH-Professor hat einen Vorzugsstimmenwahlkampf begonnen. Vom aussichtslosen 20. Platz der Wiener Landesliste will er ganz nach vorne – und damit in den Nationalrat einziehen.

25.000 Vorzugsstimmen braucht er nach eigener Kalkulation – ein sportlicher Zugang. Pamela Rendi-Wagner schaffte beim letzten Mal etwas mehr als 26.000. Aber die war auch Bundesparteivorsitzende.