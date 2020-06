Niessl: "Wir machen nicht nur ein Reförmchen"

Den gordischen Knoten bei der Gesamtschule werde die Arbeitsgruppe nicht durchschlagen. "Das ist unrealistisch", so Niessl. Aber ein Schritt zur Lösung des Konflikts sei möglich. So könne die Gesamtschule in Modellregionen erprobt werden. Etwa in Güssing und Jennersdorf im Burgenland. Dort gibt es kein Unterstufengymnasium, nur eine Neue Mittelschule. Viele Schüler würden nach der NMS Maturaschulen besuchen. Niessl: "Man könnte diese Neue Mittelschule, die eine echte Gesamtschule ist, wissenschaftlich begleiten und mit einem Unterstufengymnasium anderswo vergleichen."