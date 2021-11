Niederschwelliges Impf-Angebot: Apotheken vs. Ärzte

Dem widerspricht die Ärztekammer vehement. Es liege, so Johannes Steinhart, Vizepräsident der Ärztekammer, nicht am Impfangebot, sondern am Impfwillen. Sein Argument: „Wer sich jetzt schon von seinem Arzt des Vertrauens nicht impfen lassen möchte, wird sich auch nicht von einem Apotheker impfen lassen“.

Apropos Ärzte: Die Einbindung der Hausärzte in die Impfkampagnen sei noch nie so wichtig gewesen wie jetzt, betont Erwin Rasinger, Allgemeinmediziner und ehemaliger ÖVP-Gesundheitssprecher. Mit den bestehenden Angeboten könnten viele Menschen nicht abgeholt werden. Und seine Kollegin Naghme Kamaleyan-Schmied, Obfrau der Sektion Allgemeinmedizin der Wiener Ärztekammer, sagt: „Viele tun sich schwer, ihren Impf-Termin über virtuelle Anmeldetools zu koordinieren.“