FP-Landesrat Waldhäusl steht in der Kritik

Nach Aussagen des für Flüchtlingsangelegenheiten in NÖ zuständigen FP-Landesrats Gottfried Waldhäusl hat VPNÖ-Geschäftsführer Bernhard Ebner am Donnerstag betont: "Wir erwarten uns von allen Regierungsparteien nicht mehr und nicht weniger, als das, was wir selbst tagtäglich leben. Nämlich Anstand in der Arbeit und Anstand im Ton." Kritik kam auch vom Katholischen Bildungswerk und SOS Mitmensch.

Waldhäusl ist nach der Landtagswahl am 28. Jänner als Vertreter der FPÖ in die Landesregierung eingezogen, der nach dem Proporzsystem neben der mit absoluter Mandatsmehrheit ausgestatteten ÖVP auch die SPÖ angehört. Vergangene Woche hat der Freiheitliche in Zusammenhang mit Grundversorgungsleistungen für Flüchtlinge mit rechtskräftig negativen Asylbescheiden von einem "Saustall" gesprochen, den es aufzuräumen gelte. Waldhäusl kündigte an, dass 405 "Illegale" bis morgen, Freitag, von freien Unterkünften in Vollversorgungsquartiere des Landes übersiedeln sollen.