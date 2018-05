Waldhäusl: "Schwuchteln" und "Terror in Österreich"

"Der Terror ist mittlerweile in Österreich angekommen"

In Zuwanderungsfragen grenzte Waldhäusl sich immer klar von der ÖVP ab, fordert eine Nullzuwanderung und Heimreise statt Integration. Der niederösterreichische FPÖ-Landtagsklub veröffentlichte Anfang 2017 ein Video, in dem er diese Punkte deutlich unterstrich: "Sind wir nicht aufgrund dieser Situation schon soweit, dass wir ernsthaft merken müssen, wir haben ein enormes Sicherheitsproblem in diesem Land? Frauen, Mütter trauen sich nicht mehr auf die Straße. Man hat Angst, Kinder in das Hallenbad, in das Freibad zu schicken. Die Großmütter haben Angst, wenn die Kinder zu einer Großveranstaltung, zu einem Konzert, zu einem Fußballmatch ins Ausland kommen. Der Terror ist mittlerweile auch hier in Österreich angekommen."