"Nie wieder ist jetzt": Gedenken an Novemberpogrome im Parlament

Die Gedenkveranstaltung anlässlich der Novemberpogrome im Parlament ist am Donnerstag ganz im Zeichen des Nahostkonfliktes gestanden. "In diesen Tagen ist das 'nie wieder' jetzt", erklärte Gastgeber Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der den Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel Anfang Oktober in seiner Begrüßungsrede verurteilte. Mit Standing Ovations wurde der 95-jährige Zeitzeuge Benno Kern begrüßt.

Abgeordnete, aber auch Zeitzeugen und Vertreter der jüdischen Gemeinde nahmen am Donnerstagabend am Gedenken an die Pogromnacht auf den 10. November 1938 teil. Vor 85 Jahren wurden unter anderem Synagogen in Österreich in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert und Juden und Jüdinnen misshandelt. Der 9. November 1938 und der 7. Oktober 2023 hätten eines gemeinsam - die Präsenz eines Aggressors, der die Juden weltweit vernichten wolle, sagte Sobotka. Habe es sich damals um Hitler und seine Schergen gehandelt, so sei es nun die Hamas.