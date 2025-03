Die geplante Pause beim Familiennachzug für Flüchtlinge ist am Mittwoch im Ministerrat beschlossen worden. Sie war auch das angekündigte Thema der ZIB 2 am selben Abend, ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti stand dazu Rede und Antwort.

Marchetti spricht von "Notstand" in Schulen

Aber der Reihe nach. Das Gespräch startete mit dem gestoppten Familiennachzug. Wolf wollte von seinem Studiogast wissen: "Praktisch alle Juristen sagen: So, wie Sie das jetzt mit diesem Gesetzesentwurf versuchen, ist das europarechtswidrig. Warum machen Sie es trotzdem?"

Die Dublin-Verordnung wäre nahezu täglich gebrochen, sie besage nicht, dass man sich einen Staat "einfach aussuchen darf", leitet Marchetti seine Antwort ein. Man könne sich nicht mehr darauf verlassen, dass bestehende Gesetze auf europäischer Ebene eingehalten werden. "Es ist ein Notstand," so der ÖVP-Generalsekretär, der das österreichische Schulsystem als Argument nennt: "Das Problem ist die fehlende Berechenbarkeit, Migrationsströme kommen immer in Wellen. Dann gibt es wirklich Schulen, wie bei mir in Favoriten, die Containerklassen aufstellen müssen. Das kann ja niemand wollen."

Man könne aber gerade den Familiennachzug einfach steuern, "zuletzt kamen 60 Menschen im Monat. Die werden doch keinen Notstand auslösen", entgegnet Wolf. Die "Welle" sei eben gerade unten, bedingt durch die Jahreszeit, aber auch durch Maßnahmen wie DNA-Tests. "Da wurde viel Schindluder getrieben. Da sind wir schon strenger geworden", so Marchetti, der betont, dass man nicht bis zu einer "Überforderung" warten wolle. Er sei zuversichtlich, dass Österreich in Brüssel mit diesem Anliegen Gehör finden werde.