Die große ORF-Show: Entpolitisieren sollen immer die anderen

Schwarz und Rot haben im Stiftungsrat nach der „Entpolitisierung“ in Zukunft jeweils ein Drittel der Sitze, die FPÖ hat nicht einmal ein Zehntel. Dass sich die dauerempörten Blauen da aufregen, wird niemanden groß überraschen, auch wenn die Partei schon genüsslich ihre eigenen Umbaupläne für den ORF öffentlich dargelegt hatte. Dass den Grünen in der Opposition plötzlich einfällt, wie man zu entpolitisieren hätte, was sie in der Regierung nicht ganz so genau wussten, ist eher humorig.