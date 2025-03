Plakolm: Stopp des Familiennachzugs "so bald wie möglich"

Claudia Plakolm (ÖVP), ab April offiziell Bundesministerin für Integration, Familie, Europa und Jugend, war am Sonntag in der ZiB2 zu Gast.

Um das "System" im Integrationsbereich zu schützen, will die die türkis-rot-pinke Regierung auf Betreiben der ÖVP bekanntlich den Familiennachzug aussetzen. "Wir haben in der zweiten Sitzung des Ministerrates bereits den Stopp des Familiennachzugs beschlossen", sagt Plakolm. Das Innenministerium würde jetzt an einer juristischen Lösung arbeiten, der Beschluss im Parlament solle "so bald wie möglich" fallen.