Finanzminister: "Nicht alles, was populär klingt, ist sinnvoll"

Wir haben eine KURIER-Meinungsumfrage von OGM über Anti-Teuerungsmaßnahmen. 44 Prozent wünschen sich eine Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer. Weitere Forderungen: Steuersenkung auf Energie und Treibstoffe, Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel, Sozialleistungen der Inflation anpassen und Zuschüsse an Einkommensschwächere…

Das sind weitgehend die Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben. Wir entlasten die Menschen mit vier Mrd. Euro zusätzlich zur Steuerreform. Eine Mehrwertsteuersenkung bei Lebensmitteln halte ich hingegen nicht für sinnvoll. Die Konzerne würden das wahrscheinlich nicht so weitergeben. Außerdem profitieren die, die mehr und teurere Lebensmittel einkaufen, also eher die Besserverdiener, mehr. Nicht alles, was populär klingt, ist sinnvoll.