Neues Rüstzeug für eine stärkere EU

„Die EU ist nicht gut genug aufgestellt“, konstatiert der Kanzler. „Es gibt keinen Grund, sich selbstzufrieden zurückzulehnen und auf dem Status quo zu beharren.“ Seinen europäischen Gesprächspartnern schlug Kurz in Sibiu daher vor, die EU „auf ein neues Fundament“ zu stellen.“

Wie? In Form eines neuen EU-Vertrages. Dieser würde die derzeitigen Entscheidungsschwächen beseitigen und der EU das Rüstzeug für die künftigen Herausforderungen mitgeben. Eine von Kurz’ vordringlichsten Forderungen dabei: Staaten, die EU Regeln brechen, indem sie Flüchtlinge durchwinken oder den Rechtsstaat biegen, sollen künftig leichter sanktioniert werden können.

Die Resonanz auf das Drängen des Kanzlers fiel durchwachsen aus: „Wir müssen innovativ sein, wir müssen stark sein, wir müssen geeint sein“, sagte Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel. Ihr Appell an die Einigkeit der EU traf den Grundton des Gipfels in Sibiu. „Zusammen durch dick und dünn“, hieß es in der geradezu pathetischen Abschlusserklärung des Gipfeltreffens. Nur gemeinsam und einig, so lautete die zentrale Botschaft des Gipfels, hat die EU das nötige Rüstzeug, sich in der Zukunft zu behaupten. Die „Erklärung von Sibiu“ bekräftigt zudem die EU-Grundwerte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit.