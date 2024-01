Neues Institut will Klarheit und „Kontext“ in die Klimadebatte bringen

Ein Klima-Thinktank – ist das ein parteipolitisch grünes Projekt? „Nein“, sagt Rogenhofer deutlich, „uns ist die Unabhängigkeit sowohl parteipolitisch als auch wirtschaftlich extrem wichtig.“ Das sei vor allem schon durch das Klimathema evident, „weil die Klimakrise alle Menschen betreffen wird und schon trifft“. Dabei verweist sie auch auf den fünfzehnköpfigen Beirat, in dem etwa der ehemalige Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber, der Präsident des Fiskalrates Christoph Badelt oder die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes Irmgard Griss vertreten sind.

Keine Spenden von Parteien

„Und wir nehmen kein Spendengeld von Parteien oder parteinahen Organisationen und würden auch von diesen keine Auftragsarbeiten übernehmen, und wir schauen drauf, dass keine Einzelspende mehr als zwanzig Prozent unseres Budgets ausmacht“, so die Klimaexpertin, die in der Vergangenheit als Sprecherin für das Klimavolksbegehren (380.590 Unterzeichner) und als Klima-Sachbuchautorin („Ändert sich nichts, ändert sich alles“) in Erscheinung getreten ist.

Was in Österreich vor allem fehle, sei ein politischer Konsens. „Deshalb ist eines unserer Ziele, die Klimakrise und den Klimaschutz außer Streit zu stellen, weil wir, anders als in manchen anderen Ländern wie Dänemark, noch nicht gelernt haben, dass es in vielerlei Hinsicht negative Folgen haben wird, wenn wir die Krise so fortschreiten lassen.“ Das betreffe etwa die Zukunftsfrage des Wirtschaftsstandorts Österreich oder die Klimakrise mit Blick auf die möglichen sozialen Ungleichheiten – dass die Klimakrise vor allem jene treffe, die am wenigsten Geld haben.