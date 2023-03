Neuer Fachhochschulplan: FHs und ÖH kündigen Widerstand an

Fachhochschulen (FH) und Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) haben am Donnerstag Widerstand gegen den neuen FH-Entwicklungs- und Finanzierungsplan angekündigt. Die darin vorgesehene Finanzierung sei "gänzlich unbefriedigend", das Bildungsministerium negiere die an den FH stattfindende Forschung und riskiere damit fatale Folgen für die Lehre, warnte Ulrike Prommer, Präsidentin der FH-Konferenz (FHK). FHs und Studentenvertretung kündigten Protestmaßnahmen an.

Weder die FHs noch die Studierenden seien nach ihrem Protest gegen den im Jänner vorgestellten Entwurf in die Arbeiten an der Endversion eingebunden worden. Die Kommunikation des Ministeriums mit den FHs seit schon seit Längerem "irritierend, nicht kooperierend und nicht auf Augenhöhe", kritisierte FHK-Präsidentin Ulrike Prommer bei einer Pressekonferenz. Auch ÖH-Vorsitzende Keya Baier (Grüne und Alternative Student_innen/GRAS) zeigte sich über die mangelnde Einbindung verärgert, immerhin gäbe es die FHs ohne ihre 60.000 Studierenden nicht.

Ministerium: "Kein Rütteln mehr" an Entwurf

Das Bildungsministerium habe zwar bereits angekündigt, dass am Entwicklungsplan nicht mehr zu rütteln ist. Die FHK will aber weitere Maßnahmen setzten - "und ja, man wird sie mitbekommen", betonte Prommer. Baier kündigte an, die ÖH werde die Studierenden mobilisieren.