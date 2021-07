Pikant ist, dass bei oben genanntem Frühstück im Finanzministerium auch reiche Stifter eingeladen waren. „Sie durften mitdiskutieren, wie die Steuerreform sein sollte. Das ist absurd“, so Krainer. Auf der Einladungsliste standen namhafte Industrielle wie Stefan Pierer (KTM-Eigentümer). "Wer dann tatsächlich dabei war, wissen wir nicht“, so Krainer.



Einmal mehr wurde am letzten Ausschuss-Tag diskutiert, ob das Finanzministerium die Unterlagen, die die SPÖ nun in der Aktenlieferung gefunden hat, bereits an den Ibiza-U-Ausschuss geliefert hatte oder ob diese bisher unterschlagen wurden.

Aus dem Finanzministerium heißt es, dass die besagten Unterlagen am 6. Mai in Folge des Urteils des Verfassungsgerichtshofs auf der Stufe 3 geliefert wurden. Sie seien Teil der damals erfolgten Großlieferung im Ausmaß von 30 Kartons gewesen.